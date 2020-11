Inter, occasione Milik per gennaio. Vecino o Politano: la doppia strategia di Marotta

Il Napoli è pronto a liberare Arkadiusz Milik nella finestra invernale di mercato: l’attaccante polacco è in scadenza di contratto, ormai è fuori dal progetto tecnico di Gattuso e Aurelio De Laurentiis si “accontenterà” di 18 milioni di euro.

Milik deve lasciare Napoli per non perdere il treno degli Europei e potrebbe rappresentare l’occasione giusta di mercato per l’Inter di Conte, a caccia di una quarta punta più esperta di Pinamonti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, non esiste una vera e propria trattativa al momento ma la pista va tenuta in considerazione.

L’Inter potrebbe proporre uno scambio diretto con Vecino, già cercato dal Napoli nelle passate finestre di mercato: il centrocampista uruguaiano è ai box ma a Gattuso piace ancora e Marotta un tentativo lo farà. Lo scambio permetterebbe comunque ad entrambi i club di realizzare un’importante plusvalenza per il bilancio.

L’alternativa è che il Napoli giri Milik all’Inter per pagare il riscatto di Politano, fissato sui 19 milioni di euro più 2 di bonus: potrebbe essere un’altra soluzione da non escludere e che farebbe felici tutti.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<