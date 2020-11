Brozovic non si arrende e mette nel mirino il Real Madrid: domenica la giornata chiave

Marcelo Brozovic non si arrende, vuole esserci a tutti i costi contro il Real Madrid come testimoniato anche dagli scatti pubblicati sui social.

Il centrocampista croato salterà la sfida contro il Torino perché ancora positivo al coronavirus ma spera di tornare a a disposizione in vista della sfida di Champions League in programma mercoledì sera a San Siro. Come riportato da Tuttosport, la giornata chiave sarà quella di domenica quando Brozovic si sottoporrà ad un nuovo tampone

