L’Inter in missione per il miglior TALENTO della Serie A

Questo primo scorcio di stagione di Serie A ha portato alla ribaltà diversi talenti interessanti, che sembrano aver suscitato anche l’interesse dell’Inter. D’altronde la nuova filosofia portata da Oaktree è proprio incentrata sull’investire su giovani di prospettiva da valorizzare in maglia nerazzurra.

Uno dei migliori fin qui è stato senza dubbio Adrian Bernabé del Parma. Lo spagnolo classe 2001 è stato fin qui il autore di ottime prestazioni (è il giocatore a realizzare il maggior numero di passaggi chiave in Serie A) ed è finito nel mirino proprio dell’Inter.

Lo riporta Tuttosport che sottolinea come alcuni emissari del club sarebbero stati avvistati allo stadio Tardini di Parma per osservalo più da vicino. Bernabé, però, piacerebbe anche ad altri club, come Milan, Atletico Madrid e Aston Villa.