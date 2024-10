Niente nazionale per INFORTUNIO: big a rischio per Inter-Juve

La seconda sosta per le nazionali della stagione è da molti tifosi vissuta come un intralcio lungo la stagione dei club. Per gli allenatori, peraltro, è un motivo aggiuntivo di ansia, visto il rischio di ritrovarsi con nuovi giocatori infortunati in una fase cruciale della stagione.

In casa Inter, ad esempio, c’è la questione che riguarda Thuram, uscito acciaccato da Inter-Torino, ma comunque convocato dalla Francia. Diverso, invece, il caso che riguarda Teun Koopmeiners della Juventus, la cui condizione fisica potrebbe riguardare anche i nerazzurri.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha saltato gli impegni con l’Olanda a causa di una microfrattura ad una costola. Le sue condizioni saranno chiarite domani, ma il centrocampista bianconero potrebbe saltare diverse partite.

A rischio anche il big match contro l’Inter? Stando alle parole della Rosea l’obiettivo sarebbe quello di riaverlo in campo al 100% proprio per la sfida di San Siro del 27 ottobre, ma prima andrà capita la reale entità dell’infortunio.