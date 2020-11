Mercato – Inter, Nainggolan in partenza a gennaio. Viva la pista Cagliari, si defila un club

Dopo il polverone che si era sollevato nella conferenza stampa di Antonio Conte in seguito al pareggio della scorsa settimana a San Siro contro il Parma, in merito alle parole del tecnico sullo status di Radja Nainggolan all’interno della squadra, le voci di mercato sul futuro del centrocampista belga sono ovviamente ripartite. Il primo club sulle tracce del calciatore resta ovviamente il Cagliari, dopo il grande rammarico per non averlo potuto acquistare già la scorsa estate.

Secondo quanto scritto da calciomercato.com, le probabilità che Nainggolan possa lasciare la squadra sono in questo momento davvero alte. Il ragazzo ha voglia di tornare in Sardegna e potersi sentire importante all’interno del progetto del club del presidente Giulini. Tra le altre pretendenti, invece, sembra essersi tirata indietro la Fiorentina, che soprattutto nell’estate del 2019 aveva avanzato un interesse concreto per il trasferimento del belga.

