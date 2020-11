Juary su Real-Inter: “I dettagli fanno la differenza, non puoi regalare quei goal. In attacco è mancato tanto Lukaku”

Jorge Juary, ex attaccante nerazzurro, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com analizzando il momento dell’Inter e le motivazioni della sconfitta patita ieri dai nerazzurri contro il Real Madrid.

Juary ha dichiarato: “L’Inter ha perso, sì, ma non ha sfigurato. Secondo me è stata anche parecchio sfortunata, Conte ha ragione a dire che sono i dettagli a fare la differenza. Il goal di Benzema è arrivato nel momento migliore dei nerazzurri, quando sembrava potessero andare in vantaggio e mettere la gara sulla strada giusta. Il primo goal è stato regalato agli spagnoli. E anche sul secondo ci sono delle colpe secondo me. Su Sergio Ramos ci voleva una spintina di un difensore, avrebbe fatto la differenza. Anche questi sono dettagli”.

“Secondo me è mancato molto Lukaku, la sua assenza si è sentita parecchio. Per carità, Lautaro Martinez ha giocato alla grande, ma lì davanti serviva uno come il colosso belga, qualcuno capace di tenere palla e attaccare la profondità. Lautaro segna, ma è più una seconda punta per caratteristiche, Lukaku invece è un centravanti puro che sa fare salire la squadra e, all’occorrenza, farla rifiatare”.

Juary ha poi proseguito: “Ora l’Inter è obbligata a vincere se vuole proseguire in Champions. Personalmente non reputo il 3-5-2 il modulo migliore per sfruttare le potenzialità di questa squadra, ma io non sono l’allenatore e sicuramente Conte conosce i suoi uomini meglio di me. Se gioca così, sa che è la formula giusta. Scudetto? Secondo me l’unica squadra da battere è il Milan, tutti gli altri sono dietro o alla pari con l’Inter”.

