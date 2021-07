L’Inter accelera per Nandez. Dalbert e Nainggolan ma non solo: Agoumé la chiave? I dettagli

Si infiamma l’asse di mercato Milano-Cagliari. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra i due club per un maxi affare che potrebbe vedere coinvolti ben quattro giocatori. Il...

Si infiamma l'asse di mercato Milano-Cagliari. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra i due club per un maxi affare che potrebbe vedere coinvolti ben quattro giocatori.

Il primo a cambiare sponda sarà Dalbert: gli agenti dell'esterno brasiliano ieri erano nel ritiro sardo dove hanno incontrato il presidente Tommaso Giulini e l’accordo è ormai quasi trovato per un prestito con riscatto fissato a 7 milioni di euro.

Ma non finisce qui perché ogni giorno è buono per sbloccare l'affare Radja Nainggolan. Il centrocampista belga tornerà a Cagliari, ma va trovato l'accordo con l'Inter per la buonuscita e il pesante ingaggio resta un ostacolo da superare nella trattativa. Al momento il Ninja è al lavoro con Inzaghi ad Appiano, anche se il suo futuro sembra scritto.