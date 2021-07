Le big di Premier su Barella, per l’Inter Nicolò non ha prezzo: rinnovo a fine estate. Le ultime

Il centrocampista azzurro è al centro del progetto tecnico del presente e del futuro

Lo status di Nicolò Barella si è innalzato ancora di più dopo la vittoria dell'Europeo con la Nazionale di Roberto Mancini. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista azzurro è finito nel mirino dei top club di Premier League, ma l'Inter sembra avere le idee abbastanza chiare sul suo futuro.

La dirigenza nerazzurra infatti non ha alcuna intenzione di privarsi di lui sul mercato. Barella rientra assolutamente nella lista dei non sacrificabili e il progetto tecnico dell'Inter del presente e del futuro ruota attorno a lui: per questo l'azzurro anzi firmerà un rinnovo con adeguamento alla fine della finestra estiva di calciomercato con l'ingaggio che dovrebbe salire a 4,5 milioni l’anno.