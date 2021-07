Sponsor Inter, negli States con Socios.com: annuncio atteso a giorni. Le cifre dell’affare

Una boccata d'ossigeno per l'Inter, al termine di una ricerca che è stata tutt'altro che facile a causa della pandemia

Missione compiuta. L'Inter è pronta a volare negli States con il nuovo main sponsor: come riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa con Socios.com è ormai conclusa e all'appello mancano solo gli ultimi dettagli.

Nella prossima settimana è attesa l'annuncio ufficiale, l'accordo è sulla base di 20 milioni di euro a stagione compresi bonus legati non solo ai risultati della squadra, ma anche al coinvolgimento dei tifosi (acquisto dei token in base ad alcune decisioni minori del club).

Una boccata d'ossigeno per l'Inter, al termine di una ricerca che è stata tutt'altro che facile a causa della pandemia. Il club nerazzurro però è riuscito a chiudere la trattativa prima dell'inizio del campionato. Così in Florida l'Inter potrebbe scendere in campo con le nuove maglie arricchite dal nuovo sponsor.