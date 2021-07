Da Sensi e Gagliardini a Vidal e Vecino: mediana affollata, chi resta e chi va. Ed Eriksen…

Il centrocampista cileno è a rischio, Vecino potrebbe restare. Resta da capire il futuro del danese

Barella, Brozovic, Calhanoglu e chi altro in mediana? Il reparto è affollato, Simone Inzaghi e la dirigenza stanno valutando chi confermare e chi cedere sul mercato in vista della prossima stagione.

In primis, come riportato dal Corriere dello Sport, resta da capire il futuro degli altri due centrocampisti azzurri. Gagliardini ha giocato tanto con Conte, ma nel momento chiave della stagione si è accomodato in panchina. Ha comunque caratteristiche che piacciono ad Inzaghi e può essere importante nelle rotazioni tra campionato e Champions. Sensi è reduce da un anno e mezzo di calvario, la Fiorentina lo vuole, mentre Inzaghi ha detto di volerci puntare.

Nainggolan è pronto a tornare al Cagliari, Agoumé rinnoverà e potrebbe restare come vice Brozovic, ma potrebbe anche seguire il Ninja in Sardegna nell'affare Nandez. E poi c'è Eriksen. Il danese è atteso a Milano per sostenere nuovi esami medici. Con un defibrillatore installato al cuore non può giocare in Italia. La decisione sul futuro però verrà presa solo dal danese, l'Inter non metterà nessuna fretta e rispetterà la sua scelta.