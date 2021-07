Perisic sconfigge il Covid e punta a tenersi l’Inter: la posizione di Inzaghi. Le ultime sul futuro

L'esterno croato rimarrà alla corte di Inzaghi

Buone notizie per l'Inter e Simone Inzaghi: Ivan Perisic è guarito dal coronavirus, l'esterno nerazzurro è già "tornato in campo", in una partita benefica di tennis, come reso noto da lui stesso tramite il proprio account Instagram: "È un vero piacere partecipare a un evento umanitario, ancora di più visto che si tratta di un torneo di tennis a coppie con alcuni dei più grandi atleti croati. Grazie a tutte le persone che sono venute a salutarci e a sostenerci".

Sostituirlo poi potrebbe essere molto complicato e l’ipotesi di un ultimo anno in nerazzurro, come riportato da La Gazzetta dello Sport, oggi acquista ancora più valore e il contratto in scadenza non sembra essere un problema né per il giocatore né per l’Inter.