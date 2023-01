Inter, occhi all’estate: già opzionato un nuovo difensore

L'uomo designato sarebbe Chris Smalling, difensore della Roma non più giovanissimo (34 anni) ma ancora tra i migliori della Serie A. Marotta ed Ausilio infatti hanno constatato che in stagione gli acquisti migliori sono effettivamente stati quelli a zero o quasi (Onana, Mkhitaryan e Acerbi), mentre quelli pagati denaro sonante hanno deluso. Ecco perché, sia per motivi tecnici che economici, Smalling potrebbe essere una buona presa. Ovviamente non per il lungo periodo, ma nell'immediato, per il prossimo anno, potrebbe essere un innesto adatto. Smalling, qualora venisse effettivamente portato a Milano, potrebbe però non essere l'unico parametro zero. Si sa, Marotta è un maestro in questo campo e i giocatori importanti in scadenza sono parecchi.