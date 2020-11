GdS – L’Inter aveva il sì di Paredes la scorsa estate: lo scambio con Eriksen possibile a gennaio

L’impressione in questa suggestiva trattativa di mercato tra Inter e Paris Saint Germain, è che alla fine il club nerazzurro voglia portare fino in fondo l’operazione già il prossimo gennaio. Quello di Leandro Paredes, chiesto a Leonardo in cambio del cartellino di Christian Eriksen, è un nome che ad Appiano Gentile mette d’accordo proprio tutti. In primis Antonio Conte, che al suo primo anno sulla panchina del Chelsea aveva proprio inserito l’allora centrocampista della Roma come uno degli obiettivi da acquistare in rosa.

Secondo quanto scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’Inter aveva tra l’altro già imbastito uno scambio con la dirigenza parigina la scorsa estate, inserendo solamente Brozovic al posto di Eriksen. E in quell’occasione aveva pure incassato il sì di Paredes al trasferimento in nerazzurro. Considerato il valore economico dei due calciatori piuttosto simile, arrivare presto ad un’intesa non dovrebbe rivelarsi così complicato: uno scambio alla pari del valore di 20 milioni di euro, garantirebbe ben 5 milioni di plusvalenza alla società di Zhang.

