Kharja: “Hakimi? E’ forte, ma deve adattarsi ai compagni. Per lo scudetto faccio il tifo per l’Inter”

Era stato proprio Houssine Kharja l’ultimo marocchino ad indossare la maglia dell’Inter, prima dell’arrivo la scorsa estate di Achraf Hakimi. L’ex centrocampista nerazzurro, che nel corso dell’esperienza trascorsa a Milano era andato piuttosto bene, è stato intervistato ieri sera sulle pagine di tuttomercatoweb.com per parlare sia del rendimento del connazionale, che della chance scudetto da parte dell’Inter in questa stagione. Andiamo a vedere quali sono state le sue parole:

HAKIMI – “L’ho visto bene anche in Nazionale. Ha fatto gol. Il Marocco ha gestito bene la partita, non è stata particolarmente stancante. Spero che possa fare all’Inter quello per cui i nerazzurri lo hanno preso. È forte. A volte i compagni non lo trovano al momento giusto, devono adattarsi a lui e viceversa”.

SCUDETTO – “La Juve quest’anno farà fatica. Mi diverte il Sassuolo che è una realtà della Serie A. C’è il Napoli. E poi il Milan con Ibra che ha vinto campionati dappertutto. Spero vinca l’Inter. La seconda parte del campionato sarà decisiva”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<