Mercato – Inter, Perisic entra nel mirino del Tottenham: la situazione

L’Inter domenica è impegnata contro la Roma e sarà una fondamentale dal punto di vista della classifica. I nerazzurri vogliono alzare la testa dopo la sconfitta contro la Sampdoria e questo sarà un mese di fuoco per gli uomini di Antonio Conte. Sul fronte mercato, Marotta sta lavorando su più fronti e quello delle uscite sembra al momento il tema più caldo.

Un calciatore che potrebbe lasciare Milano è Ivan Perisic. Secondo quanto riportato da fichajes.com, il croato piace al Tottenham e potrebbe essere un obiettivo imminente. Mourinho lo stima e starebbe pensando a lui come rinforzo per inseguire il sogno Scudetto. L’esterno classe ’89 ha totalizzato in questa stagione 21 presenze e 2 gol e in caso di cessione l’Inter potrebbe puntare sul ritorno di Dimarco, come sottolineato da Tuttosport.

