TS – L’Inter offre Pinamonti per uno scambio: il Parma non molla Gervinho, riprende quota Lasagna

Era stato riacquistato dal Genoa la scorsa estate come quarta punta a disposizione di Antonio Conte, ma nei quattro mesi trascorsi ad Appiano Gentile Andrea Pinamonti non ha evidentemente fatto colpo sul tecnico leccese. Pochissimo spazio concesso nei suoi confronti e un infortunio rimediato con l’U21 che lo ha difatti tenuto fuori dalle scelte dell’allenatore interista nel corso dell’ultimo mese. Un rientro negativo per il centravanti classe 1999 che in vista della finestra di gennaio è destinato a tornare sul mercato.

Stando a quanto riferito da Tuttosport questa mattina, Pinamonti potrebbe essere utilizzato soprattutto come merce di scambio, perché con la sua uscita Antonio Conte dovrà ottenere una nuova quarta punta. Secondo le ultime indiscrezioni, il nome di Gervinho che sembrava quello più vicino negli ultimi giorni, potrebbe essere ostacolato dal Parma che già ad ottobre aveva resistito alla tentazione di uno scambio con l’Inter. Qualora la pista che porta all’ivoriano non dovesse sbloccarsi, il club nerazzurro potrebbe riprendere i colloqui con l’Udinese per valutare il profilo di Kevin Lasagna.

