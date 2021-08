Mercato – Inter, Pinamonti piace in Serie A: tre club ci provano

L'attaccante nerazzurro lascerà presto la rosa di Simone Inzaghi

Potrebbe presto arrivare una svolta nel futuro di Andrea Pinamonti. L'attaccante classe 1999, che nella scorsa stagione ha trovato poco spazio nella rosa di Antonio Conte, sta ricevendo diversi sondaggi di mercato nelle ultime ore. Dopo l'interesse prolungato per l' Empoli che ha già fatto sapere di essere interessato al ragazzo, altri due club italiani vorrebbero presto tentare l'operazione con l' Inter e convincere il calciatore al trasferimento.

Come riferito da Alfredo Pedullà, infatti, Pinamonti aveva già aperto all'ipotesi del prestito all'Empoli, senza però dare ancora un sì definitivo. Nel frattempo, dunque, si sono fatte sotto altre due società, vale a dire Verona e Sampdoria. I primi vogliono intanto capire la fattibilità di un affare con il Benevento per Lapadula, mentre i blucerchiati hanno semplicemente espresso il loro apprezzamento, senza però andare oltre nei dialoghi.