Inter, possibile prestito in Arabia Saudita

Arrivato in estate dal Lens, Andy Diouf non ha trovato spazio all’Inter. Finora ha collezionato appena ventisei minuti in campo con la maglia nerazzurra, dopo aver disputato una sola gara ufficiale con il club francese prima del trasferimento.

Proprio questo dettaglio complica i piani di mercato dell’Inter. La FIFA consente a un giocatore di essere tesserato per tre club in una stagione, ma di scendere in campo solo con due. Avendo già giocato per il Lens e per i nerazzurri, Diouf non può essere impiegato da un’altra squadra europea nella stessa stagione sportiva.

Secondo quanto riportato dal sito francese Jeunes Footeux, il club milanese starebbe valutando di mandare il calciatore in prestito all’estero, più precisamente in Arabia Saudita, fuori dalla giurisdizione UEFA. L’Al-Taawoun FC, attualmente secondo nella Saudi Pro League, sarebbe il club più interessato. In rosa ha già Fulgini, ex compagno di Diouf ai tempi del Lens, che potrebbe agevolare l’inserimento del centrocampista francese-senegalese.

Per fare spazio a Diouf, il club saudita potrebbe interrompere il prestito di Romain Faivre. Quest’ultimo è al momento sotto contratto con il Bournemouth ed è in Arabia con la formula del prestito con diritto di riscatto. La sua eventuale partenza libererebbe un posto per il classe 2003.

L’Inter ha un contratto pluriennale con Diouf, ma alla luce delle difficoltà nel trovargli minutaggio, un passaggio temporaneo in Arabia Saudita rappresenta una possibilità concreta.