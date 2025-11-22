Champions League, primi premi UEFA: Inter fa bottino pieno

La UEFA ha iniziato a corrispondere i primi premi legati ai risultati ottenuti nelle prime quattro giornate della fase a gironi della Champions League 2025-26. I pagamenti, riferiti ai bonus partita, ammontano complessivamente a 151 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, per ogni vittoria sono previsti 2,1 milioni di euro, mentre un pareggio garantisce 700 mila euro. Ogni squadra può quindi ricevere fino a un massimo di 8,4 milioni, cifra collegata a quattro successi su quattro incontri.

L’Inter è tra le formazioni che hanno centrato il bottino pieno. I nerazzurri hanno vinto tutte le sfide contro Ajax, Slavia Praga, Union e Kairat, ottenendo così l’intera somma disponibile. Le casse del club incassano quindi 8,4 milioni solo da queste quattro partite.

Segue l’Atalanta con 4,9 milioni, frutto di due vittorie e un pareggio. Il Napoli ha totalizzato 2,8 milioni grazie a una vittoria e un pari, mentre la Juventus si ferma a 2,1 milioni dopo tre pareggi nelle prime quattro giornate. In totale, i club italiani hanno accumulato premi per 18,2 milioni di euro.

I premi distribuiti fanno parte della più ampia ripartizione economica prevista dalla UEFA per la stagione in corso, che include anche il market pool e il ranking storico oltre ai bonus per i risultati sportivi.