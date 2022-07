Inter, da Vidal e Sanchez a Correa: il punto sulle cessioni

Il punto sui giocatori con la valigia

Pietro Magnani

L'Inter, dopo essere partita con ben 4 contratti depositati al primo giorno di mercato, deve per forza di cose cedere i propri esuberi, oltre che probabilmente un titolare come Skriniar, prima di riprendere a pensare agli acquisti. Tuttavia piazzare certi nomi pesanti non si sta rivelando affatto facile.

Il più vicino ad un addio sembra Vidal. Il cileno infatti vuole cambiare aria e l'Inter può liberarlo pagandogli una buonuscita da 4 milioni. Su di lui al momento c'è il forte interesse del Boca Juniors, che però prima deve liberare uno slot per uno straniero, avendoli occupati tutti e sei. Basterà solo avere un po' di pazienza, ma l'operazione sembra poter andare in porto. Con Sensi e Radu in via di ufficializzazione in prestito, restano da definire, oltre a Sanchez per cui però mancano offerte concrete e di cui l'Inter vuole liberarsi prima possibile, anche Pinamonti e Correa.

Per il primo l'Atalanta fa sul serio, ma offre meno di quanto vorrebbe l'Inter: serve un'intesa sulle cifre tra i club prima del via libera. Per il Tucu invece resta da valutare l'ipotesi Napoli, anche se i nerazzurri per non andare in perdita dopo una sola stagione dovrebbero incassare almeno 25-30 milioni di euro.