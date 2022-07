GdS – Dybala, Derby in vista? L’Inter prende tempo, il Milan ci prova

La telenovela dell'estate, nonostante il mercato dell' Inter sia partito a razzo rispetto alla concorrenza, è servita. I nerazzurri infatti, dopo mesi di corteggiamento, hanno bisogno di tempo per regalare Paulo Dybala a Inzaghi . E, nonostante l'intesa di massima già raggiunta da settimane, la pazienza dell'argentino, da ieri ufficialmente svincolato, potrebbe esaurirsi presto. In questo contesto, secondo La Gazzetta dello Sport , starebbe provando a inserirsi il Milan.

I rossoneri starebbero cercando, secondo la Rosea, di sfruttare i problemi di abbondanza nerazzurra. L'Inter si ritrova costretta infatti a prendere tempo, dovendo sfoltire attacco e monte ingaggi, con Vidal, Pinamonti e Sanchez con la valigia ma ancora per il momento in nerazzurro. Dybala aveva l'accordo con Marotta, però ora tutta questa attesa ed il raffreddamento della pista starebbero innervosendo sia lui che l'entourage. Per fargli spazio però potrebbe essere necessario anche piazzare uno tra Dzeko e Correa ed è questo che sta allungando i tempi.

Lo scenario dipinto per il momento però resta poco concreto e credibile. Per accettare il Milan infatti Dybala dovrebbe scendere a 4 milioni di ingaggio a stagione. Piuttosto inverosimile, visto l'addio alla Juve e il rallentamento con l'Inter proprio per questioni di ingaggio su cifre ben più alte da quelle che potrebbero proporre i rossoneri. Al momento l'Inter resta in pole e fortemente sul giocatore. Ma bisogna fare in fretta per evitare spiacevoli sorprese, questo sì.