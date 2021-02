L’Inter blinda i gioielli: da Lautaro Martinez a Bastoni, passando per de Vrij, D’Ambrosio e Barella. Il punto sui rinnovi

Oltre agli impegni di campo, con l’imminente sfida a San Siro contro il Genoa, l’Inter è concentrata sul mercato. Prima delle operazioni in entrata e in uscita, però, il club di Suning pensa ai rinnovi e le situazioni in ballo sono diverse. L’idea dei nerazzurri è quella di blindare i propri gioielli, per solidificare una sora sempre più competitiva anche in vista del futuro.

Su tutti c’è il discorso relativo a Lautaro Martinez, che recentemente ha parlato anche del suo futuro. Come riportato da Tuttosport, infatti, i discorsi tra le parti sono avviati da tempo e la fumata bianca è vicina. L’accordo con l’entourage del giocatore è stato raggiunto e verrà ufficializzato quando la situazione societaria sarà chiarita. Il Toro vedrà aumentare il suo ingaggio da 2,5 a 4,5 milioni di euro annui, a cui saranno aggiunti dei bonus. La famosa clausola da 111 milioni sarà tolta e l’agente di Lautaro è atteso a Milano, Covid permettendo.

Anche per quanto riguarda de Vrij, Bastoni e D’Ambrosio l’accordo è stato raggiunto ed è solo questione di tempo per attendere l’annuncio ufficiale. Il difensore azzurro classe ’99 vedrà un aumento corposo all’attuale 1 milione di euro percepito, poiché ormai è considerato un titolare fisso da Conte. Si attendono anche i contatti per Barella, che la società lo considera sempre più il capitan futuro.

