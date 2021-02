Verso Inter-Genoa, i nerazzurri in campo con un patch speciale nella maglia

Fischio di inizio alle ore 15 per la partita di domani a San Siro tra Inter e Genoa. Gara importantissima per i nerazzurri, che contro un avversario difficile devono confermare il primo posto in classifica. Come ha fatto sapere il club nerazzurro tramite il profilo Twitter, l’Inter scenderà in campo con un patch speciale sulla maglia: i nerazzurri renderanno omaggio agli Inter Club, che festeggiano il 60esimo anniversario della fondazione del Centro Coordinamento. Questi ultimi verranno ringraziati anche con i LED dello stadio e inoltre gli Inter Club potranno beneficiare di promo per l’acquisto del merchandising. Ecco il twett della società nerazzurra.

LE PAROLE DI CONTE AL CORRIERE DELLO SPORT >>>