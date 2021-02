TS – Verso Inter-Genoa, Ballardini con tre assenze importanti: le ultime

Mancano poco più di 24 ore alla delicata sfida di campionato tra Inter e Genoa. Sarà una partita dura, dove i nerazzurri cercheranno la vittoria per tentare la fuga in vetta alla classifica. Il club ligure arriva da ben sette risultati utili consecutivi in Serie A e da quando è tornato Ballardini in panchina sembra tutta un’altra squadra.

In vista del match di San Siro, il tecnico del Grifone dovrà fare i conti con le assenze e su tutti c’è quella di Luca Pellegrini. Come riportato da Tuttosport, infatti, il calciatore azzurro sta recuperando da un infortunio muscolare, che lo terrà fuori per un po’ di tempo. Anche Biraschi e Cassata non partiranno per Milano, poiché ancora non a disposizione dell’allenatore.

