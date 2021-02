CM.com – La crisi di Suning congela il mercato: difficili anche i parametri zero

Regna l’incertezza in casa Inter sul futuro societario. La proprietà di Suning sta facendo i conti con una grande crisi finanziaria causata dalla pandemia. Questa situazione andrà a influenzare sicuramente anche la prossima sessione di calciomercato estiva. Il club nerazzurro non potrà sostenere investimenti e anche acquisire giocatori in scadenza di contratto pare complicato.

Come riporta calciomercato.com, la crisi della proprietà cinese bloccherà probabilmente anche la sessione di calciomercato estiva. Marotta e Ausilio hanno le mani legate vista la difficile situazione finanziaria e sono in dubbio anche colpi a parametri zero per la prossima stagione. Tuttosport nelle ultime ora ha fatto i nomi di Georginio Wijnaldum, il centrocampista è in scadenza col Liverpool, il portiere del Granada Rui Silva, il difensore del Napoli Nikola Maksimovic, il centrale dell’Arsenal Shkodran Mustafi e l’algerino del Betis Siviglia Aïssa Mandi.

