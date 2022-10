Inter, a breve nuovo tentativo per il rinnovo di Skriniar

I nerazzurri sperano di accontentare le richieste dello slovacco

Pietro Magnani

La comparsa ieri, in occasione della doppia assenza di Handanovic e Brozovic, della fascia di capitano al braccio di Skriniar ha riacceso le speranze di rinnovo del contratto nei tifosi. Lo slovacco, in scadenza a giugno 2023, rimarrà in nerazzurro o si accaserà al PSG?

La situazione è ancora piuttosto nebulosa. Un contratto che sembrava una formalità infatti, si è complicato enormemente per l'inserimento del club francese, che offre una cifra inarrivabile per l'Inter, 9 milioni (bonus inclusi). Il club nerazzurro tuttavia non si arrende, anzi. Stando a quanto riportato dal giornalista Sky Matteo Barzaghi, la società vuole insistere nel tentativo di rinnovo.

Pare che una volta rientrati dalla trasferta di mercoledì a Barcellona, i dirigenti dell'Inter chiameranno il procuratore del calciatore per organizzare un incontro proprio per discutere di un possibile prolungamento. Ciò non si significa che sia cosa fatta, ma un'intesa, anche per l'attaccamento di Skriniar a tifosi e maglia, si potrebbe trovare magari a metà strada. In ogni caso la telenovela durerà ancora soltanto pochi giorni.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Per Skriniar è ormai arrivato il momento di dimostrare che le sue non erano solo belle parole. Certo, le luci e i soldi di Parigi attirano. Ma in tanti campioni, per diventare bandiere, hanno fatto scelte di cuore, rinunciando a gonfiarsi ulteriormente il portafogli. Su tutti proprio l'ex capitano Zanetti. L'Inter sicuramente farà del suo meglio per garantirgli un ingaggio da top nella rosa. La palla decisiva passerà però proprio da Skriniar. Sarà lui l'ago della bilancia per la permanenza a Milano. Una cosa è certa: se dovesse partire, a Parigi non troverà un tifo che lo amerà come quello dell'Inter.