Inter, rivoluzione tra i pali. TS: “Arriverà il doppio colpo”

La scorsa estate l’Inter ha rinnovato completamente il proprio roster di portieri, portando in nerazzurro 3 nuovi elementi: Di Gennaro, Audero e Sommer. Un cambiamento che ha dato i suoi frutti, grazie anche al rendimento dello svizzero, ma che potrebbe essere seguito da un nuovo stravolgimento.

Infatti, come riportato da Tuttosport, il lavoro di osservazione che Handanovic sta svolgendo per conto interista in queste settimane, potrebbe portare all’acquisto di due estremi difensori, diversi per caratteristiche e prospettive.

Il primo sarebbe Tobe Leysen, portiere belga del Leuven, già ritenuto il nuovo Courtois, mentre l’altro è Michele Di Gregorio del Monza. Due profili differenti anche e soprattutto per i costi dell’operazione: il classe 2002 garantirebbe un investimento più contenuto, mentre per il portiere italiano l’investimento servirebbe un esborso di circa 20 milioni di euro.

Ecco perché, sempre secondo il quotidiano torinese, i nerazzurri potrebbero finire per prendere entrambi. Leysen verrebbe prestato per crescere (un po’ come Brazao), mentre Di Gregorio partirebbe da vice-Sommer, per poi alternarsi con lo svizzero.

L’opinione di Passione Inter

Il prestito di Audero e l’età avanzata di Sommer richiedono all’Inter di ragionare sul futuro del proprio reparto portieri. Di Gregorio alzerebbe il livello nell’immediato e potrebbe garantire il ricambio di cui i nerazzurri hanno bisogno. Al tempo stesso, però, è giusto lavorare anche su una scommessa più a lungo termine come Leysen.