Primavera, Inter-Sampdoria: Esposito titolare. Indizio di mercato?

Sebastiano Esposito è uno dei calciatori che potrebbe lasciare l’Inter in questa sessione di mercato. Su di lui diverse squadra tra Serie A e B, soprattutto dopo che l’Inter ha riportato a casa Andrea Pinamonti dal Genoa. Pinamonti, infatti, sarà la quarta punta dopo Lukaku, Lautaro e Sanchez e potrebbe non esserci più spazio per Esposito.

L’attaccante, però, alle ore 13.00 disputerà da titolare la gara della formazione Primavera di Armando Madonna contro la Sampdoria e questo potrebbe rivelarsi un grande indizio di mercato. Non prima squadra, ma Primavera per questa stagione per Sebastiano Esposito che, però, continuerebbe a vestire la maglia della squadra che ha sempre amato.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<