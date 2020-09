Mercato – Suarez solo in cambio di Lautaro: difficile vederlo all’Inter

La possibilità di vedere Luis Suarez indossare la maglia dell’Inter in questa sessione di mercato è nulla. Come riporta il Corriere dello Sport, è davvero difficile che Il Pistolero potrebbe vestire la maglia nerazzurra. Unica possibilità potrebbe nascere nel momento in cui il Barcellona dovesse tornare alla carica per Lautaro Martinez.

In quel caso, i bluagrana potrebbero offrirlo come contropartita per il Toro, ma un ritorno alla carica sembra quasi impossibile. Infatti, dopo la fine del mercato, il 5 ottobre, Ausilio e Marotta siederanno al tavolo con Martinez per discutere del rinnovo di contratto.

