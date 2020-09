Mercato – Pinamonti, futuro incerto: Inter o nuova destinazione?

Andrea Pinamonti è ritornato a vestire la maglia dell’Inter. Questa mattina è arrivata l’ufficialità e, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, con i nerazzurri starebbe già discutendo per il rinnovo di contratto fino al 2024. Il futuro, però, resta ancora incerto e l’attaccante resta in bilico tra la permanenza in nerazzurro e una nuova cessione già in questa sessione di mercato.

L’intenzione del calciatore è di mettersi in mostra e convincere Antonio Conte a tenerlo come quarta punta. Il tecnico non dovrebbe convocarlo per la gara amichevole con il Pisa perché vorrebbe prima vederlo in allenamento per capire le sue condizioni e decidere al meglio la strada per il futuro.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<