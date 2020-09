Di Francesco confessa: “Vogliamo riportare Nainggolan. Godin? Siamo su di lui, è un leader”

Inter e Cagliari sono due tra le squadre più attive del mercato. Tra le società ci sono stati molti contatti soprattutto per il futuro di Radja Nainggolan, tornato in nerazzurro dopo il prestito in Sardegna. Parlando del belga però, è uscita un’occasione non da poco per il club del presidente Giulini.

Come confermato dal mister Eusebio Di Francesco in conferenza stampa – riportato da Tuttomercatoweb.com – il Cagliari sta trattando l’acquisto di Diego Godin: “Con Godin la società mi trasmette serenità, sapete che siamo sul giocatore così come stiamo valutando la volontà di riportare anche Nainggolan. Poi valutiamo anche la possibilità di inserire qualche altro giovane. Godin è un leader, è un difensore dentro: è cattivo, ha caratteristiche positive che possono far crescere i suoi compagni. Noi cerchiamo un giocatore con queste caratteristiche”.

