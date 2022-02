Inter in pressing per Scamacca: contatti serrati tra Marotta e Carnevali

Le mosse nerazzurre

Come riportato anche da La Gazzetta dello Sport, i contatti tra i nerazzurri e il Sassuolo si stanno intensificando sempre di più, segno che la trattativa corre spedita e sta per entrare nel vivo. Nell'ultima settimana Marotta e Carnevali, colleghi e grandi amici, si sono visti più volte a Milano per discutere proprio della strategia per accontentare tutti: giocatore, Inter e Sassuolo. Il ragazzo è convinto del progetto nerazzurro, così come il club meneghino ha fiducia che sotto la guida di Dzeko possa esplodere definitivamente. Dal canto suo però i neroverdi vogliono guadagnare il massimo possibile dall'addio di uno dei suoi gioielli.