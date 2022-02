Inzaghi gongola: buone notizie dall’infermeria, Bastoni e Gosens accelerano

Possibile che il difensore giochi già mercoledì

Buone notizie, anzi, ottime, per Simone Inzaghi . L' Inter , dopo aver quasi terminato il filone di partite terribili, può guardare con un pizzico di tranquillità al futuro, anche perché l'infermeria sta per svuotarsi.

Come riportato da Tuttosport infatti, Alessandro Bastoni sta bruciando le tappe e addirittura ieri pomeriggio si è allenato sul campo ad Appiano. Oggi sarà la giornata decisiva per capire se sarà addirittura disponibile per la partita con il Liverpool di mercoledì. Se tutto dovesse andare per il meglio, Inzaghi potrebbe addirittura lanciarlo subito da titolare, al posto di un De Vrij in evidentissima difficoltà negli ultimi turni. Ecco perché se Bastoni dovesse farcela prende corpo l'ipotesi di vedere l'olandese in panchina, con Bastoni a sinistra, Skriniar dirottato al centro ed il jolly D'Ambrosio a destra.