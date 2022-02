Allegri e Capello senza peli sulla lingua: “Lo Scudetto è dell’Inter”

Il tecnico bianconero: "E non lo dico perché gufo"

"Lo Scudetto è dell' Inter ". Parole di un'icona della Juventus , Fabio Capello , al Club di Sky Sport. Mentre il campionato sembra essersi riaperto dopo la sconfitta nel Derby e il pareggio a Napoli da parte dell'Inter, don Fabio non ha dubbi. Così come Max Allegri.

Alla domanda "Chi vince il campionato?", Allegri nel post-partita di Atalanta-Juventus ha risposto: "Io lo dico da settembre, secondo me lo vince l'Inter. Con tutto il rispetto a Milan e Napoli. Ieri (il pareggio al Maradona, ndr) è stato un passaggio importante. Come diceva Spalletti, sono la squadra più forte. E non lo dico io perché gufo ma perché così è. In questo momento sono più forti di noi".