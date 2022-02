L’Inter non parte battuta: le mosse anti Liverpool nella testa di Inzaghi

Non sarà facile ma bisogna provarci

Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, le chiavi saranno diverse. Prima di tutto Dzeko. Il suo essere un 9 atipico, più simile ad un regista offensivo che a un bomber, potrebbe mettere in difficoltà la difesa del Liverpool. A marcarlo sarà infatti Van Dijk, fenomenale nel corpo a corpo e negli anticipi, ma meno abituato ad avventurarsi in zone del campo "strane" per marcare un attaccante. Questo potrebbe creare falle nella retroguardia del Liverpool sfruttabili dai compagni. Poi sarà importante dominare le fasce, finora in stagione l'unico punto debole della squadra di Klopp. Ecco perché Dumfries e Perisic in fase di possesso si alzeranno sulla linea degli attaccanti per pressare e cercare di sfondare a ripetizione fino a far collassare la retroguardia avversaria.