Inter-Sheriff, tre punti (anche) per il mercato di gennaio: rischio addio rinforzi

Gli ottavi valgono 20 milioni di euro (ulteriori) alle casse nerazzurre

La partita di stasera pesa come un macigno. É uno di quei match in cui il tecnico non ha nemmeno bisogno di motivare la squadra, se non per l'avversario (lo Sheriff non è da sottovalutare ma rimane inferiore), per ciò che significa l'incontro di San Siro (ore 21). Berti, ex centrocampista nerazzurro, ha suonato la carica: è troppo importante conquistare i primi tre punti europei.