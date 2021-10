Sky – Verso Inter-Juventus, de Ligt in gruppo: Dybala punta alla convocazione

Le ultime verso il derby d'Italia della prossima domenica

Il difensore centrale, come riportato pochi minuti fa da Sky Sport, è rientrato in gruppo in vista dell'impegno in Champions League contro lo Zenit e quindi ci sarà con l'Inter. Dybala non è presente all'allenamento dei bianconeri ma filtra ottimismo: l'argentino punta alla convocazione con l'Inter.