Inter-Skriniar, la pazienza sta finendo: è ora di decidere

La svolta potrebbe arrivare nei prossimi giorni

Pietro Magnani

Sembrava ormai giunta al termina l'infinita telenovela tra l'Inter e Milan Skriniar e invece la situazione non è ancora risolta. Nonostante il riavvicinamento ed i segnali positivi infatti, la firma sul prolungamento manca ancora e il tempo passa in fretta. La deadline fissata all'inizio dei Mondiali è ampiamente passata e la pazienza dell'Inter e dei tifosi non è infinita.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport Skriniar avrebbe chiesto tempo per pensare alla proposta in questi giorni di vacanza a Dubai. Dal canto suo la società gli ha ribadito che con la propria offerta di 6 milioni a stagione ha già fatto il possibile e non si schioderà da quella cifra. La distanza rimane risicata, chiedendo il calciatore 6,5 milioni più bonus, ma l'accordo che sembrava ad un passo è ancora invece in stallo.

La presa di posizione decisa dell'Inter ha forse spiazzato l'entourage dello slovacco che, pur volendo rimanere a Milano, sperava probabilmente di strappare condizioni migliori. Ora dopo tanto tira e molla l'Inter vuole una risposta decisa, senza più tentennamenti o rinvii, anche per capire cosa fare sul mercato. La svolta però potrebbe già arrivare nei prossimi giorni. Skriniar rientrerà infatti in Italia per la ripresa degli allenamenti e dovrebbe incontrare faccia a faccia, cosa ancora mai successa in queste settimane di trattative, la dirigenza. Una chiacchierata tra Marotta, Ausilio e Skriniar potrebbe essere, si spera, la svolta risolutrice in positivo per arrivare alla tanto sospirata firma.