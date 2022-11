Mercato – Inter-Kessié primi passi avanti, ma l’operazione resta complicata

L'Inter, a differenza dei rossoneri, non ha chiuso la porta in faccia a Kessié, ma è chiaro che l'operazione potrà andare in porto solo a determinate condizioni. In primis sarà fattibile esclusivamente in prestito. Scoglio forse meno arduo del previsto, visto che il Barca lo ha acquistato da parametro zero. In secondo luogo Kessié dovrebbe accettare che nemmeno all'Inter sarebbe titolare, ma un rinforzo, un'alternativa. E proprio per questo dovrebbe sognarsi i 6,5 milioni netti che percepisce in Spagna, tetto massimo in casa nerazzurra. Quindi o si riduce sensibilmente il salario o il Barcellona dovrebbe pagarne una parte all'Inter. Scenario questo già molto più complicato.