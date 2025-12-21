TS – Inter, caccia all’erede di Dumfries: i nomi in lizza

TS – Inter, caccia all’erede di Dumfries: i nomi in lizzaTre scenari possibili per l'assenza del titolare
L’assenza prolungata di Dumfries, che si protrarrà per circa due mesi, spinge l’Inter a valutare un intervento sul mercato di gennaio. Le dichiarazioni di Marotta, che non ha escluso mosse in entrata, vanno lette come una disponibilità ad agire su profili specifici, senza l’obbligo di investire a tutti i costi.
Sul fronte dell’esterno destro, dove l’olandese dovrebbe tornare disponibile verso marzo, emerge con forza il nome di Palestra. Il laterale di proprietà dell’Atalanta, attualmente in prestito al Cagliari, rappresenta l’identikit preferito ma la sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni, cifra considerevole per un’operazione di gennaio.
La seconda pista porta a Belghali del Verona, impegnato in questi giorni in Coppa d’Africa. Da un lato i nerazzurri potrebbero beneficiare di un’eventuale eliminazione precoce dell’Algeria dalla competizione, dall’altro gli scaligeri non sembrano intenzionati a privarsi del giocatore se non di fronte a un’offerta davvero importante.
Secondo Tuttosport, esiste anche una terza strada: puntare su un profilo già pronto, con un cartellino accessibile o disponibile in prestito, in grado di coprire il ruolo per alcuni mesi. Questa soluzione rappresenterebbe però una deroga ai principi di Oaktree, proprietà che privilegia investimenti sostenibili e prospettici.
Il quotidiano torinese cita Dodò della Fiorentina: i viola potrebbero sacrificare qualche elemento di peso per rinforzare la rosa, anche se al momento l’ipotesi del brasiliano in nerazzurro resta più una suggestione che una trattativa concreta.