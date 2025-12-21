Inzaghi rompe col passato? Nessun incontro con l’Inter

Non c’è stato alcun saluto tra Simone Inzaghi e l’Inter. L’allenatore, che dal giugno scorso guida l’Al-Hilal, aveva dichiarato che avrebbe voluto incontrare la sua vecchia squadra durante la trasferta in Arabia Saudita, ma l’appuntamento non si è concretizzato. Né giovedì, al momento dell’arrivo della squadra nerazzurra nel paese, né venerdì, in occasione della sfida con il Bologna, l’ex tecnico si è fatto vedere nelle zone frequentate dalla delegazione interista. Tuttosport scrive:

“Non c’è stato l’atteso rendez vous a Riad fra l’Inter e Simone Inzaghi. L’ex tecnico nerazzurro, da giugno alla guida dell’Al-Hilal, aveva annunciato che avrebbe salutato la sua vecchia squadra, ma né giovedì, quando l’Inter è arrivata in Arabia Saudita, né venerdì, giorno della partita col Bologna, Inzaghi si è palesato nelle “zone” interiste”.

Secondo il quotidiano torinese , resta da capire se si sia trattato di una scelta dettata dall’opportunità, per non disturbare la concentrazione dei giocatori alla vigilia della partita, oppure se dietro questa assenza si nascondano rapporti ormai meno cordiali dopo l’addio seguito alla finale di Champions League. Il quotidiano torinese sottolinea come, in situazioni simili, altri ex protagonisti nerazzurri abbiano invece fatto visita alle rispettive vecchie squadre: Theo Hernandez ha salutato il Milan, mentre Pioli, all’epoca alla guida dell’Al Nassr, fece lo stesso un anno fa.

Non è mancato però il contatto con alcuni membri dello staff che lavoravano con Inzaghi. Dirigenti e giocatori dell’Inter hanno infatti incontrato diversi collaboratori dell’allenatore, che si sono presentati allo stadio per assistere alla gara contro il Bologna. Una situazione che lascia aperte diverse interpretazioni sul rapporto attuale tra il tecnico e il club che ha guidato fino alla scorsa stagione.