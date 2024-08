L’incredibile telenovela legata a Tanner Tessmann si è arricchita nei giorni scorsi di un nuovo appassionante capitolo. Il centrocampista del Venezia, che era stato vicinissimo all‘Inter, ha infatti mandato in fumo anche il trasferimento che sembrava ormai fatto alla Fiorentina.

Il motivo è pressoché simile a quello che aveva convinto l’Inter a mollare la trattativa. Il club nerazzurro, infatti, non aveva gradito la richiesta di commissioni del suo entourage da 2,2 milioni di euro ricevuta quando ormai l’affare sembrava definito. Un caso che agli interisti ha inevitabilmente ricordato quello della scorsa estate con Samardzic protagonista.

Tornando a Tessmann, una volta sfumata la possibilità di approdare all’Inter, ecco la chiamata della Fiorentina. Il club viola ha subito trovato un accordo con il Venezia per il passaggio del centrocampista, affrettandosi a definire i termini contrattuali con il ragazzo. Qui, però, ecco che sono entrate in gioco le famose commissioni chieste dagli agenti che avevano infastidito i nerazzurri.

La Fiorentina, proprio come l’Inter, non si è piegata alle richieste dell’entourage e si è tirata fuori dalla corsa a Tessmann. Allo stesso tempo, il classe 2001 è finito ai margini del Venezia che lo ha messo fuori squadra. Il calciatore al momento non ha offerte e non sembra avere alcuna chance di essere reintegrato nella formazione allenata da Eusebio Di Francesco.

Con un contratto in scadenza nel giugno 2025, il rischio a questo punto molto elevato è che Tessmann possa finire nel dimenticatoio e perdere tutta la prossima stagione prima di andare via gratis.