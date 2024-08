Come sta Zielinski verso Genoa-Inter. Novità su Asllani

Proseguono senza sosta i lavori ad Appiano Gentile in vista del debutto nel nuovo campionato di sabato 17 agosto. L’Inter di Simone Inzaghi, infatti, se la dovrà vedere in trasferta sul campo del Genoa nel primo match di giornata, in programma alle 18.30.

Nella giornata di ieri è stato lo stesso allenatore a confermare il rientro in gruppo di Marko Arnautovic e Mehdi Taremi, entrambi dunque convocabili per la sfida di Marassi. Ancora non al meglio, invece, Piotr Zielinski che rischia di far slittare il suo esordio ufficiale con la maglia nerazzurra in campionato di una settimana.

Come riportato da Sky Sport dopo l’allenamento mattutino, l’ex Napoli si è allenato ancora a parte. Le sue condizioni migliorano a vista d’occhio, ma con ogni probabilità non prenderà parte alla trasferta di Genova. Chi ci sarà nonostante il leggero sovraccarico avvertito, è Kristjan Asllani. Le condizioni dell’albanese non preoccupano lo staff medico che questa mattina ha comunque deciso di non correre rischi.