Tornano Taremi e Arnautovic: l’annuncio UFFICIALE di Inzaghi

Nel corso dell’intervista esclusiva a Sky Sport, Simone Inzaghi si è soffermato anche sulla questione infortuni, facendo il punto sui rientri dei vari giocatori nerazzurri fermi ai box. Il tecnico, in particolare, ha confermato le buone notizie trapelate negli ultimi giorni su Taremi e Arnautovic.

I due attaccanti, infatti, si sono già allenati in gruppo, come annunciato dal tecnico. Pertanto, dovrebbero essere entrambi perfettamente arruolabili per la gara contro il Genoa, esordio in Serie A dei nerazzurri, sebbene è improbabile una loro partenza dal primo minuto.