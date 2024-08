Infortunio Zielinski: l’aggiornamento UFFICIALE di Inzaghi

Intervistato in esclusiva da Sky Sport, Simone Inzaghi ha parlato di diversi argomenti riguardanti il mondo Inter, soffermandosi anche sugli infortunati. In particolare, il tecnico ha espreso ottimismo sulla condizione di Piotr Zielinski e sul suo ritorno in campo.

Queste le parole del tecnico:

“Infortuni? Abbiamo confermato in blocco la squadra dell’anno scorso, abbiamo aggiunto tre innesti importanti, voluti. Abbiamo delle certezze, abbiamo avuto qualche piccola problematica, ma Arnautovic e Taremi già si sono allenati con noi. Zielinski è quasi pronto, rimane de Vrij che avrà qualche giorno in più degli altri, tutta normale amministrazione”.