Chi è Ermanno Feliciani, l’arbitro designato per Genoa-Inter

Sono state da poco diramate le designazioni ufficiali della 1a giornata della Serie A 2024/2025. L’Inter Campione d’Italia sarà tra le prime squadre a scendere in campo e farà il suo esordio in casa del Genoa, sabato 17 agosto. Il calcio d’inizio a Marassi è previsto per le 18.30 e a dirigere la gara sarà il giovane arbitro Ermanno Feliciani.

Direttore di gara delle sezione di Teramo, il fischietto abruzzese è un classe 1991, ma vanta 2 due stagioni in Serie A, con 18 gare totali sotto la sua direzione, di cui 13 nella scorsa annata. E inizierà la terza stagione nella massima competizione arbitrando per la prima volta l’Inter: nessun precedente, infatti, con i nerazzurri se non qualche apparizione come quarto uomo.

Diverso, invece, il discorso per il Genoa, che nello scorso campionato è stato arbitrato 3 volte da Feliciani, con risultati abbastanza negativi: 1 pareggio esterno e 2 sconfitte in casa, contro Monza e Lazio. Che possa essere di buon auspicio ai nerazzurri, che nella scorsa annata non sono andati oltre il pari a Marassi.

Sabato pomeriggio, al fianco di Feliciani ci saranno gli assistenti Costanzo e Passeri. Il quarto uomo sarà Rapuano, mentre al VAR siederanno Di Paolo e Guida, quest’ultimo come assistente.