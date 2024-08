Inzaghi: “Il mercato è aperto e stiamo parlando con la società”

Inzaghi tornerà ufficialmente a parlare in conferenza stampa venerdì 16 agosto alle 14, alla vigilia dell’esordio in Serie A contro il Genoa. Tuttavia, il tecnico dell’Inter ha rilasciato un’intervista esclusiva a Sky Sport su diversi temi del mondo nerazzurro, dal mercato alle ambizioni per la nuova stagione.

Queste le sue parole:

ESORDIO – “C’è tanta attesa per questo esordio. Abbiamo fatto un buon lavoro dal 13 luglio, abbiamo avuto degli arrivi un po’ scaglionati visti Europei e Coppa America, ma sono soddisfatto del lavoro e dell’impegno dei ragazzi”.

SCUDETTO – “La seconda stella è stata meravigliosa, quest’anno il nostro impegno dovrà essere superiore. So che non sarà semplice, ma dobbiamo sempre cercare di migliorarci ed è quello che stiamo facendo ad Appiano”.

ASPETTATIVE – “Mi aspetto concentrazione, siamo campione d’Italia e nelle ultime stagioni chi ha dovuto difendere il titolo ha avuto dei problemi. Di questo ne stiamo parlando e dovremo avere una concentrazione folle per centrare i nostri obiettivi”.

CRESCITA – “Bisogna fare uno step in più, è per questo che ho dato qualche giorno di vacanza in più ai ragazzi rispetto a quelli che gli spettavano. L’anno scorso i ragazzi mi hanno dato tantissimo, quest’anno hanno finito con le loro nazionali e sono soddisfatto di come si sono presentati. Ho trovato grandissima applicazione da parte di tutti, sabato si torna in campo e c’è tanto ottimismo su questo esordio”.

INFORTUNI – “Infortuni? Abbiamo confermato in blocco la squadra dell’anno scorso, abbiamo aggiunto tre innesti importanti, voluti. Abbiamo delle certezze, abbiamo avuto qualche piccola problematica, ma Arnautovic e Taremi già si sono allenati con noi. Zielinski è quasi pronto, rimane de Vrij che avrà qualche giorno in più degli altri, tutta normale amministrazione”.

MERCATO – “Il mercato fino alla fine del mese è aperto, sappiamo che abbiamo una mancanza nel reparto difensivo dopo l’infortunio di Buchanan. Ne stiamo parlando con la società, abbiamo proprietari forti e ambiziosi, Marotta, Ausilio, Baccin, Zanetti e Ferri sono sempre qua con noi. Vediamo se entro la fine del mercato riusciremo a mettere qualcosa dentro”.

ZIELINSKI – “E’ un giocatore di grandissima tecnica, lo abbiamo voluto e ci darà una grandissima mano. Se non per sabato, subito per quella successiva ci sarà. Taremi è un giocatore di esperienza internazionale, con grandissimi gol con club e nazionale. Martinez è un grandissimo portiere che ha una grandissima voglia di imparare, al suo fianco ha un altro grande portiere come Sommer. Ci darà tantissime soddisfazioni”.