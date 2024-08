Bastoni: “Voglio sfidare il Real Madrid. Ecco perché sono rimasto”

In occasione del media day della Lega, ad Appiano Gentile Sportmediaset ha intervistato uno dei protagonisti principali dell’Inter di Simone Inzaghi: Alessandro Bastoni.

Il centrale nerazzurro ha subito fissato i principali obiettivi: “Abbiamo grande entusiasmo nel ripartire, vogliamo rivivere le stesse emozioni dello scorso anno. Il mister ce lo ripete tutti i giorni: sappiamo quanto sarà difficile e dobbiamo tutti fare un passo in avanti, anche mentalmente, per vincere ancora in Italia e provarci in Europa. A fine stagione sarò contento se non avremo rimpianti”.

CONFERMARSI – “La continuità è determinante, avere uno zoccolo duro dentro della squadra. Ho l’onore e la fortuna di farne parte, sono orgoglioso di difendere questo club. Lo step che posso fare è aumentare in termini di leadership, essere un esempio dentro e fuori dal campo”.

SERIE A E CHAMPIONS – “Sarà un campionato molto aperto e difficile. Giocatore che mi piace di più marcare? Ce ne sono tanti, Vlahovic, Politano, c’è tanta gente. Ma più che i giocatori ormai sono i sistemi che ti mettono in difficoltà. In Europa mi piacerebbe affrontare il Real Madrid”.

DOVE CRESCERE – “Scorso anno la Champions è stata una nostra pecca, quando parlo di step mentale dico questo, affrontare tutte le partite con lo spirito giusto e sono arrivati calciatori che ci possono dare una grande mano”.

MERCATO – “Fa piacere l’apprezzamento di grandi squadre, ma io qui sto bene, sento la fiducia di tutti: mi sento all’interno di una grande famiglia e mi sento importante”.