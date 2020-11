TS – Inter-Torino, cifre e dettagli dello scambio Vecino-Izzo. Ma c’è un ostacolo

Inter e Torino da tempo lavorano sul mercato ad uno scambio alla pari per realizzare una plusvalenza importantissima per i bilanci dei due club.

Matias Vecino da Giampaolo, Armando Izzo da Conte: entrambi vengono valutati sui 20/25 milioni di euro. Se il difensore azzurro non vede l’ora di raggiungere Conte, l’uruguaiano, ancora ai box dopo l’operazione al menisco, non sembrerebbe del tutto felice dell’idea.

L’ex Fiorentina infatti ha più volte ribadito all’Inter di voler lasciare Milano solo per un club competitivo che giochi le Coppe. Il tempo per convincerlo però non manca.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<