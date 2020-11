Accadde Oggi – 14 Novembre 1965: Facchetti espugna Cagliari, l’Inter sogna la stella

Una stella per la stella: è questo il titolo che si potrebbe dare al gol di Giacinto Facchetti del 14 Novembre 1965 che permise all’Inter di Herrera di vincere in trasferta a Cagliari e di conquistare due punti importanti per quello che diventerà il terzo scudetto in quattro anni e il decimo complessivo dell’intera storia, quello della stella.

Ci pensa Cipe, dunque, al minuto 69, a mettere a bada i padroni di casa rossoblù, con Gigi Riva sugli scudi, magistralmente tenuto a bada dalla solida difesa interista. Il decimo scudetto della storia è anche l’ultimo trofeo della gestione Herrera e della Grande Inter Euromondiale, che nell’anno successivo non riuscì a ripetere le grandi gesta dei trionfi nazionali e internazionali cadendo sul traguardo sia in campionato, superata all’ultima giornata, sia in finale di Coppa Campioni contro il Celtic Glasgow.

